تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم في جميع مدراس مكة

معرض لقطاف الخير بالخبر ترعى الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود معرض قطاف الخير في نسخته الثانية عشرة، والذي تنظمه اللجنة الاجتماعية بجمعية فتاة الخليج... الدمام: الدمام: دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ المملكة تؤكد دورها الريادي والتاريخي للوقوف مع الشعب الفلسطيني رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.واطّلع مجلس الوزراء خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ معهد تابع لجامعة الأميرة نورة يحصد جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية حصد معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية عن فئة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ 52 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومكة الأعلى بـ 56.3 ملم سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق اليوم، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ أمير تبوك يستقبل المشاركين بمنافسات الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023 استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، مساء أمس، أعضاء اللجان المنظمة وملاك الهجن من مختلف مناطق المملكة وخارجها... تبوك دوت الخليج تبوك دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ السكن الخاص يتصدر إقامة السياح المحليين تصدر السكن الخاص أنواع السكن للسياح المحليين، إذ بلغ عدد السائحين الذين يمتلكون سكنا خاصا في المناطق التي اتجهوا إليها 28262.451 سائحا،... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ

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