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معرض لقطاف الخير بالخبر
ترعى الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود معرض قطاف الخير في نسخته الثانية عشرة، والذي تنظمه اللجنة الاجتماعية بجمعية فتاة الخليج...
المملكة تؤكد دورها الريادي والتاريخي للوقوف مع الشعب الفلسطيني
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.واطّلع مجلس الوزراء خلال...
معهد تابع لجامعة الأميرة نورة يحصد جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية
حصد معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية عن فئة...
52 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومكة الأعلى بـ 56.3 ملم
سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق اليوم، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات...
أمير تبوك يستقبل المشاركين بمنافسات الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، مساء أمس، أعضاء اللجان المنظمة وملاك الهجن من مختلف مناطق المملكة وخارجها...
أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي...
السكن الخاص يتصدر إقامة السياح المحليين
تصدر السكن الخاص أنواع السكن للسياح المحليين، إذ بلغ عدد السائحين الذين يمتلكون سكنا خاصا في المناطق التي اتجهوا إليها 28262.451 سائحا،...
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم في جميع مدراس مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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