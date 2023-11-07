اخبار السعوديه

تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم في جميع مدراس مكة

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معرض لقطاف الخير بالخبر

ترعى الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود معرض قطاف الخير في نسخته الثانية عشرة، والذي تنظمه اللجنة الاجتماعية بجمعية فتاة الخليج...

8894bb2c61.jpgالدمام:
e2673da374.jpg23 ربيع الثاني 1445 هـ

المملكة تؤكد دورها الريادي والتاريخي للوقوف مع الشعب الفلسطيني

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.واطّلع مجلس الوزراء خلال...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1445 هـ

معهد تابع لجامعة الأميرة نورة يحصد جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية

حصد معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية عن فئة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1445 هـ
ع / عام / أمطار على منطقة الباحة (واس)22 ربيع الآخر,1445 هـ

52 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومكة الأعلى بـ 56.3 ملم

سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق اليوم، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1445 هـ

أمير تبوك يستقبل المشاركين بمنافسات الكأس الأولمبية والبارالمبية للهجن 2023

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، مساء أمس، أعضاء اللجان المنظمة وملاك الهجن من مختلف مناطق المملكة وخارجها...

icon-byline.pngتبوك دوت الخليج
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1445 هـ

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1445 هـ

السكن الخاص يتصدر إقامة السياح المحليين

تصدر السكن الخاص أنواع السكن للسياح المحليين، إذ بلغ عدد السائحين الذين يمتلكون سكنا خاصا في المناطق التي اتجهوا إليها 28262.451 سائحا،...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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