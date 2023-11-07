شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة عبقرية ومتوفرة في كل منزل لتبييض وتقشير الركب والاكواع وإزالة البقع الغامقة من أول أستخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكثير من النساء والفتيات تحاول ايجاد طريقة سهلة وبسيطة للتقشير الأمن من داخل المنزل بدون الذهاب الى صالونات التجميل للعناية بالبشرة والجسم، ويعتبر التقشير السطحي للبشرة إحدى أهم طرق العناية بالبشرة، ففهى افضل طريقة لإزالة القشر الميت وإزالة الخلايا التالفة، واخفاء البقع الداكنة.

كما أنها تعطى الترطيب العميق للبشرة والنضارة الطبيعية، حيث أن توجد بعض المناطق فى الجسم نلاحظ عليها الاسمرار مثل الركب والاكواع، فهى أكثر الأماكن تأثرا بالعديد من العوامل الخارجية والوراثية التى تظهر هذه المناطق بالسواد والبقع الداكنة، فتلجأ البعض منا إلى شراء المستحضرات التجميلية الجاهزه التى تحتوى على كميات كبيرة من المواد الكيميائية الضارة بصحة البشرة وتتسبب الحساسية والاحمرار، كما أنها باهظة الثمن، فمن الممكن تحضير خلطة طبيعية بسيطة وآمنه تعمل على تفتيح وتبييض الركب والأكواع، من أول إستعمال وهذا سوف ما نطلعكم علية فى هذا المقال .طريقة الاستعمال فى وعاء ضعي السكر مع زيت الزيتون وقلبى حتى تتجانس المكونات حتى تصبح جاهزة . بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة على الركب والاكواع المصابة بالسواد . وزعى الخلطة السحرية بحركة دائرية الشكل حتى يتم التقشير السطحي للبشرة . تترك حوالى 5 دقائق ثم قومى بغسل الركب والاكواع بالماء البارد . استخدمى هذه الخلطة المكونة من النشا وماء الورد بكميات متساوية وقلبهم جيدا حتى تمتزج المكونات ثم ضعيهم على الركب والاكواع حتى يجف الخليط تمام على البشرة ثم اشطفيها بالماء تكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج المطلوبة لتقشير وتبييض الركب والاكواع . نصائح هامة للعناية بالركب والاكواع استعمال واقى شمس عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة . ارتداء الملابس المقفولة . استخدام المرطبات بشكل مستمر للحفاظ على الركب والاكواع من التشققات الجلدية . ارتداء الملابس القطنية وليس ذات الملمس الخشن لتفادي احتكاك الجلد وظهور البقع السوداء . علاج إضرابات الجسم الهرمونية فى إحدى اسباب نشاط الخلايا الصبغية فى منطقة الركب والاكواع . الاهتمام بالتقشير المستمر لهذه المناطق المتروكة لتجنب ظهور الخلايا الميتة والقشور السمراء . استعمال مستحضرات تجميلية للترطيب موثوق بها والتأكد من سلامة الصلاحية . استعمال مكون الليمون بشكل يومى وفركها على الركب والاكواع للحصول على البياض المطلوب.

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