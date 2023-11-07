مصادر: منشور يؤجج التعصب الرياضي ينتهي بإحالة كاتب رياضي للنيابة

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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أحالت أحد الكُتّاب الرياضيين للنيابة العامة؛ بعد قيامه بنشر منشور مخالف في منصة "X" تسبب في إثارة وتأجيج التعصب الرياضي، تضمّن الحديث عن صياغة قرار عقوبة أحد اللاعبين ووصفًا مخالفًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تنظر اللجان القضائية 6 قضايا ضد نفس الكاتب جميعها تتعلق بإثارة التعصب الرياضي.

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