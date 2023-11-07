"الفرم" يحصل على الماجستير وينال تكريم وزير الداخلية

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محمد بن مسعود - الدمام - نال المقدمُ تركي بن فيصل عبدالمحسن الفرم، درجةَ الماجستير في علم الجريمة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وكان "الفرم" ضمن "223" طالبًا وطالبة يمثّلون الدفعة الـ41، كرمهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في الحفل السنوي، مساء أمس الاثنين، في مقر الجامعة بالرياض.

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