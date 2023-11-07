"سوناك" يدعو لتأجيل مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.. وتلويح بمنعها في "يوم الهدنة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 6:22 مساءً

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الثلاثاء)، الجماعات المؤيدة للفلسطينيين إلى إلغاء مسيرة ضد الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" مقرر تنظيمها في لندن في "يوم الهدنة". وقال المتحدث باسم "سوناك" للصحافيين: "ما زلنا نعتقد أن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة أمر استفزازي ويفتقد للاحترام، ونحث المنظمين على إعادة النظر"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "إن الحكومة ستدرس بعناية أي طلب من الشرطة لمنع استمرار الاحتجاج". وتحدى منظمو المظاهرة حتى الآن مناشدات شرطة العاصمة البريطانية تأجيل التظاهرة المقررة السبت المقبل. ويتوقع مشاركة عشرات الآلاف في التظاهرة في شوارع لندن؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل و"حماس".

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