"الحياة الفطرية": غرامة التفاعل السلبي مع الكائنات البحرية تصل إلى 50 ألف ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 6:25 مساءً

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن غرامة التفاعل السلبي مع الكائنات الفطرية البحرية تصل إلى 50 ألف ريال. وتفصيلاً، قال المركز إنه يحظر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية؛ باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية من دون الحصول على ترخيص 10 آلاف ريال؛ بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر الذي تعرض له الكائن الفطري البحري. وأضاف أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص 5 آلاف ريال إن لم يتعرض الكائن إلى ضرر جسدي، وغرامة 50 ألف ريال عند تعرض الكائن إلى إصابة أو تلف لموئله مكان تعشيشه أو بيضه.

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