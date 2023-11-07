انت الان تتابع العين الإماراتي يقطع تذكرة العبور لثُمن النهائي بدوري الأبطال عبر بوابة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حجز فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم مقعده في الدور ثُمن النهائي بعد أن نجح بتحقيق الفوز الرابع على التوالي مكررًا انتصاره على الفيحاء السعودي (3-2) مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

منح الهداف التوغولي لابا كودجو العين هدف التقدم بلمسة سحرية بعد أن تابع تسديدة خالد الهاشمي بكعب القدم؛ لتباغت كرته الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش قبل أن تستقر في المرمى، وذلك في الدقيقة الـ29.

وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني للضيوف من تصويبة على الطائر، صوبها بطريقة رائعة، استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الفيحاء، وذلك قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتمكَّن المهاجم النيجيري أنتوني نواك إيمي من تقليص الفارق للفيحاء مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ(53)، بعد أن حول عرضية أسامة الخلف إلى داخل شباك خالد عيسى، لكن المغربي سفيان رحيمي نجح في تعزيز تقدم العين بإحرازه ثالث الأهداف، حينما تلقى تمريرة طولية من أليخاندرو روميرو، وضعته بمواجهة المرمى، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك (64).