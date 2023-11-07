تراند اليوم : بعدما وصفه بالمحتال .. ترامب ينفعل على القاضي أثناء محاكمته والأخير يطلب من محاميه السيطرة عليه

تحولت شهادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام القاضي ، والتي استمرت 4 ساعات ، خلال محاكمته في قضية الاحتيال المدنية، يوم الاثنين ، إلى صراع مرير بالكلمات، حيث دفعت إجابات ترامب وغضبه القاضي إلى توبيخه بشكل متكرر.

وخلال الساعات الأربع التي قضاها على منصة الشهود، فقد الرئيس السابق أعصابه وهاجم القاضي، وانتقد الشخص الذي سيقرر مصير إمبراطوريته التجارية، واقترح أن أحد أحكامه السابقة للمحاكمة كان "غبيا للغاية".

ما تقوم به شيء فظيع

وقال ترامب للقاضي آرثر انغورن "ما تقوم به شيء فظيع.. أنت لا تعرف شيئًا عني". وأضاف: "أنت تعرف أن هذا اختراق سياسي"، ووجه نظراته إلى المدعية العامة في نيويورك تيش جيمس، التي رفعت قضية الاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأبنائه البالغين في منظمة ترامب.