تراند اليوم : بعدما وصفه بالمحتال .. ترامب ينفعل على القاضي أثناء محاكمته والأخير يطلب من محاميه السيطرة عليه

تحولت شهادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام القاضي ، والتي استمرت 4 ساعات ، خلال محاكمته في قضية الاحتيال المدنية، يوم الاثنين ، إلى صراع مرير بالكلمات، حيث دفعت إجابات ترامب وغضبه القاضي إلى توبيخه بشكل متكرر.
وخلال الساعات الأربع التي قضاها على منصة الشهود، فقد الرئيس السابق أعصابه وهاجم القاضي، وانتقد الشخص الذي سيقرر مصير إمبراطوريته التجارية، واقترح أن أحد أحكامه السابقة للمحاكمة كان "غبيا للغاية".
ما تقوم به شيء فظيع
وقال ترامب للقاضي آرثر انغورن "ما تقوم به شيء فظيع.. أنت لا تعرف شيئًا عني". وأضاف: "أنت تعرف أن هذا اختراق سياسي"، ووجه نظراته إلى المدعية العامة في نيويورك تيش جيمس، التي رفعت قضية الاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأبنائه البالغين في منظمة ترامب.
البيانات المالية
وعن البيانات المالية قال ترامب "إذا كنت تقترض أموالاً فهي لم تكن في الواقع وثائق أولتها البنوك اهتماماً كبيراً. لقد نظروا إلى الصفقة، ونظروا إلى الأصول ولكن هذه الأوراق لم تكن مهمة للغاية".
ورد القاضي "لا، لا، لا لن نسمع عن بند إخلاء المسؤولية. إذا كنت تريد أن تسمع عن بند إخلاء المسؤولية، فاقرأ رأيي مرة أخرى أو ربما للمرة الأولى". ورد ترامب قائلا: "أنت مخطئ في رأيك"، مضيفا: "لقد وصفتني بالمحتال ولم تعرف عني شيئا".
سيطر عليه هذه قاعة محكمة
وقال القاضي لمحامي ترامب : "أتوسل إليك أن تسيطر عليه إذا استطعت ، إذا كنت لا تستطيع، سأفعل. سوف أستخلص كل استنتاج سلبي بقدر ما أستطيع". وأضاف "هذا ليس تجمعا سياسيا. هذه قاعة محكمة".