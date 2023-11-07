تراند اليوم : أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو

ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو لقطات لانتشار المشردين والمدمنين في شوارع منطقة تندرلوين في سان فرانسيسكو بأمريكا.

وأظهر الفيديو العشرات من المشردين والمدمنين وهم يجلسون وينامون على الرصيف بعضهم منحني بينما البعض الآخر في حالة سكر شديد، فيما تحاول السيارات والحافلات عبور الطريق عبر المدمنين اللاواعيين. حسب "الديلي ميل".