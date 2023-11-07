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تراند اليوم : أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو

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ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو لقطات لانتشار المشردين والمدمنين في شوارع منطقة تندرلوين في سان فرانسيسكو بأمريكا.

وأظهر الفيديو العشرات من المشردين والمدمنين وهم يجلسون وينامون على الرصيف بعضهم منحني بينما البعض الآخر في حالة سكر شديد، فيما تحاول السيارات والحافلات عبور الطريق عبر المدمنين اللاواعيين. حسب "الديلي ميل".

الجدير بالذكر، تقع منطقة تندرلوين في قلب مدينة سان فرانسيسكو وبالقرب من متحف الفن الآسيوي، وتضم المنطقة أيضًا جزءًا من منطقة كومبتون ترانس جندر الثقافية.
أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو
أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو
أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو
أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو
أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو
أمريكا من الداخل…شاهد: انتشار المشردين والمدمنين في شوارع سان فرانسيسكو
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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