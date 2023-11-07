تراند اليوم : الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

صحيفة الخليج 365: رغم إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى قياسي جديد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وارتفع سعر الدولار، 5 جنيهات على الأقل، ليتجاوز سعره 47 جنيها بحسب صحيفة "مصراوي"، و48 جنيها بحسب موقع "الصرف اليوم"، الثلاثاء، مقارنة بـ42 جنيها، قبل أسبوع واحد، بينما لا يزال سعره الرسمي في البنوك حوالي 31 جنيها.