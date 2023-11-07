شكرا لقرائتكم خبر مباشرة 13 قضية فساد ورشوة والقبض على مرتكبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 13 قضية جنائية تتضمن فسادا ماليا وإداريا والحصول على رشاوي خلال الفترة الماضية، ويجري الآن استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

القضية الأولى:

إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراض بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه «تم إيقافه» ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 65 مليون ريال.

القضية الثانية:

بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديرا لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها 613 ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ 1.185.000 ريال من ثلاثة رجال أعمال «تم إيقافهم» مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.

القضية الثالثة:

إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على 600 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة:

إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على 269 ألف ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة 13 شهرا إضافيا.

القضية الخامسة:

إيقاف موظف يعمل رئيسا لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على 790 ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.

القضية السادسة:

إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على 63 ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية.

القضية السابعة:

القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه 33 ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية.

القضية الثامنة:

القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة 99 ألف ريال، لحظة استلامهما مبلغ 29 ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة:

إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه 20 ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.

القضية العاشرة:

القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ 15ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على 38 ألف ريال من مالك كيان تجاري «تم إيقافه» يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.

القضية الثانية عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على 100 ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.

القضية الثالثة عشرة:

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه 8 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.