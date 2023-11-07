ونوه الأمير بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وتشجيع أهل الهجن ودعمهم للتمسك بالموروث العريق للهجن وكذلك الحرص على توفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالمستوى الكبير الذي ظهرت عليه المنافسات وبما حققته الهجن بالمنطقة من إنجازات، مشيراً إلى أن تبوك تعتبر من أوائل المناطق التي تم إنشاء ميدان للهجن بها قبل أكثر من 38 عاماً, مؤكداً دعمه لجميع الأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالهجن وملاكها، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبهم أعرب ملاك الهجن المشاركين في الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعمه لأنشطة وسباقات الهجن.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل المشاركين بمنافسات الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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