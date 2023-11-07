وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة, لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، الباحة، الجوف) وذلك بكميات تفاوتت بين 56.3 ملم و0.6 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الاثنين 6 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 7 نوفمبر 2023م - (24 ساعة).
وأكد أن منطقة الرياض سجلت 7.5 ملم في محافظة الحريق، و3.1 ملم في الرويضة بمحافظة القويعية، بينما سجلت المدينة المنورة 38 ملم في الحسو، و1.2 ملم في الضميرية بمحافظة الحناكية، وسجلت منطقة القصيم 3.8 ملم في محافظة ضرية.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 23.4 ملم في الواديين بمحافظة أحد رفيدة، و21.8 ملم في الشعف بمحافظة أبها، فيما سجلت منطقة حائل 3.5 ملم في مطار حائل، ومنطقة الباحة سجلت 9.2 ملم في محافظة بلجرشي، و1.0 ملم في مطار الباحة بمحافظة العقيق، وسجلت منطقة الجوف 7 ملم في منوه بمحافظة القريات.
كانت هذه تفاصيل خبر 52 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومكة الأعلى بـ 56.3 ملم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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