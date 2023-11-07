المملكة تؤكد دورها الريادي والتاريخي للوقوف مع الشعب الفلسطيني

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

الوقوف مع الشعب الفلسطيني

وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

تجمعات دولية متخصصة

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيداً في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلاً مستدامًا ومزدهرًا، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة ومنغوليا.

- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.

- تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين المملكة ومصر لمدة 5 سنوات.

- التباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

- التباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.

- التباحث مع المغرب ورواندا وجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات الحكومة الرقمية.

- مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.

- مذكرتا تفاهم بين المملكة ونيجيريا في مجال منع الفساد ومكافحته.

- التباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.

- اتفاقية تعاون بين المملكة وموريتانيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- مذكرات تفاهم بين المملكة وكل من: السنغال، بنين، تشاد، وتوغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

- الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين المملكة وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

- التباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.

- تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلين من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط التصدير.