معهد تابع لجامعة الأميرة نورة يحصد جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية

حصد معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية عن فئة "أفضل مبادرة لتعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها" باستخدام المعمل اللغوي الافتراضي "Metaverse".

وجاء فوز المعهد بالجائزة التي تهدف لتكريم جهود العاملين في ميدان اللُّغة العربية، أفرادًا ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم لتعزيز مكانة اللُّغة والنهوض بها؛ تقديرًا لجهودها في تطوير المعمل اللغوي الافتراضي "Metaverse"، والذي يوفر تجربة تعليمية تفاعلية مميزة للطلاب الناطقين بغيرها.

وتأتي مشاركة المعهد للمرة الأولى بالمسابقة لتعزيز الحضور المحلي والدولي للجامعة، وإبراز جهود الجامعة بما يتوافق مع معايير الجائزة، من خلال عرض الابتكار الخاص بالمعهد المتمثل بالمعمل اللغوي الافتراضي بتقنية "Metaverse"، وتقديم ملف مفصل يحتوي على نبذة عن المعمل الافتراضي وأهدافه التعليمية والبحثية.

وشهدت مراسم تسليم الجائزة مشاركة 1250 جهة من 68 دولة في مدينة دبي، ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي التاسع للُّغة العربية" الذي عقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم.

وشملت الجائزة خمسة محاور، وهي:(التعليم، التكنولوجيا، الإعلام والتواصل، السياسات اللغوية والتخطيط والتعريب، الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة) بمشاركة الوزارات والجامعات والمؤسسات العلمية والمجامع اللغوية، وأقسام اللُّغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وأقسام اللغات والترجمة، والمجلات العلمية المحكمة والناشرين، ومراكز الدراسات والأبحاث اللغوية، والأفراد من المسؤولين والمختصين.

وتركز المعايير المطروحة للحصول على الجائزة عن فئة "أفضل مبادرة لتعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها" على: اعتماد المبادرة منهجية تربوية حديثة في تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها، وعلى المعايير العلمية القادرة على قياس الكفاءة اللغوية للناطقين بغير العربية، وتحقيقها انتشارًا واسعًا، وإثبات المبادرة جدارتها بين المهتمين بتعلم اللُّغة العربية من غير الناطقين بها، ولها أثر ملموس في تطوير مناهج تعليم اللُّغة العربية وطرائقها للناطقين بغيرها، وتقوم على استعمال الوسائط المختلفة لتعليم اللُّغة والثقافة العربية.

يُذكر أنَّ تحقيق المعهد لهذا الإنجاز يأتي ضمن إسهامه في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، ببناء مجتمع المعرفة، وتعزيز الاستدامة المعرفية من خلال تقديم تعليم نوعي، وتبني الممارسات العالمية في عملية التعليم والتعلُّم، وتعزيز القدرات البشرية.