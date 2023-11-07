الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تحيل كاتبًا رياضيًا للنيابة العامة لإثارته التعصب الرياضي

أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أحد الكتاب الرياضيين إلى النيابة العامة، بعد نشره منشورًا على منصة “X” تضمن إثارة وتهييجًا للتعصب الرياضي.

تضمن المنشور حديثًا عن صياغة قرار عقوبة أحد اللاعبين، ووصفًا مخالفًا للواقع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تنظر اللجان القضائية حاليًا 6 قضايا ضد الكاتب نفسه، جميعها تتعلق بإثارة التعصب الرياضي.

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