شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق تزيد الطول عند الأطفال .. ستتفاجى من رقم 3 !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ما الذي يزيد الطول عند الأطفال من الأسئلة المتكررة، وهو له أسباب كثيرة.

يتدخل في الأمر مجموعة من الأشياء التي تؤثر بدرجات متفاوتة في طول الطفل، ومن أهم الأسباب التي تساهم في طول الأطفال:

أسباب جينية: الأسباب الجينية تلعب دورًا كبيرًا للغاية ومؤثر في عملية زيادة الطول عند الأطفال، فأنت من الممكن أن تجد طفلًا طويلًا أو طوله يزداد بمعدل جيد، وطفلًا آخر طوله لا يزيد أو يزداد بمعدل بسيط، كل هذه الأشياء في الجينات الوراثية.

النظام الصحي المتكامل: الأنظمة الصحية والغذائية المتكاملة من الأشياء المؤثرة بطريقة كبيرة على النمو والطول، وذلك لأن الطعام يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تساهم في جعل العظام أكثر صحة ومن ثم تنمو بشكل طبيعي.

الرياضة: هناك تمارين معينة عند أدائها بشكل صحيح وبالرجوع إلى المدرب سنجد أن الطفل يزداد طوله بالفعل إذا لم يكن هناك أسباب تمنع وصوله لطول معين، مثل رياضات التمدد والعقلة التي تساهم في تمدد العظام ومن ثم تقويتها.

النوم المنتظم: النوم له يد في زيادة الطول، سمعت هذا من قبل وتخيلت أنها خرافة ولكنها في الحقيقة هي حقيقة معروفة.

الهرمونات تزيد عند الأطفال عند نموهم مثل هرمون النمو، وهذا ما يجعل الأطباء يوصون الأمهات بزيادة ساعات عدد نوم الطفل وخاصة حديثي الولادة.[1][2]

كيف ازيد طول ابني طبيعي

ممارسة السباحة.

البقاء نشطًا.

التدريب على وضعيات معينة.

ممارسة اليوجا.

إذا لاحظتي أن طول ابنك لا يزيد بالمعدل الطبيعي بالنسبة لوزنه والذي يحدده الطبيب ويحدد مدى القصور، يمكن فعل بعض الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الطول بشكل طبيعي، والتي منها:

ممارسة السباحة: السباحة من أهم الرياضات التي من الممكن أن تساهم في نمو الأطفال وزيادة طولهم، وذلك لأن السباحة هي رياضة تعمل على الجسم كله ككل وعضلاته.

لا تؤثر السباحة على عضلة دون الأخرى، كما أن السباحة تعتمد على تمدد الجسم بشكل صحي مما يساهم في زيادة الطول.

البقاء نشطًا: يوصي الخبراء بشكل دائم أن الأطفال لا بد أن يكونوا نشطين طوال الوقت، وأنه لا بد من فرض ساعات معينة للرياضة من أجل حصولهم على جسم صحي ومناسب.

لا يجب أن يقل وقت ممارسة الرياضة للأطفال عن ساعة يوميًّا حتى لا يتأثرون سلبيًّا عند البلوغ.

التدريب على وضعيات معينة: وضعيات الجلوس والوقوف والانثناء هي أشياء تؤثر بشكل كبير في طول الطفل.

يجب استشارة الطبيب بشأن هذا والحرص على الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة كما يقول الطبيب حتى لا يتم التأثير سلبيًّا على شكل الجسم ويكبر هكذا ويصبح الأمر أكثر صعوبة.

ممارسة اليوجا: اليوجا واحدة من الرياضات المهمة التي تؤثر عل على تمدد ونمو جسم الطفل وخاصة عند اللجوء إليها في السنوات الأولى من عمره، فهي تساعد على تمدد الجسم والعضلات بصورة صحية تمامًا، بالإضافة إلى أنها تحسن صحته النفسية.[1][2]

ما هو الطعام الذي يزيد الطول عند الأطفال

البقوليات.

منتجات الألبان.

الخضار الورقي.

البيض.

فول الصويا.

توجد العديد من الأطعمة والتي تساهم في زيادة طول جسم الطفل من خلال توفير الفيتامينات، ومن هذه الأطعمة:

البقوليات: تناول الأطفال للبقوليات بشكل متزن ومستمر يساعد في عملية زيادة الطول، وذلك لأن هذه البقوليات هي مصدر غني بالفيتامينات والكالسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، توجد فيها الألياف المفيدة، لذلك ينصح بتناول البقوليات كاملة وبقشرها حتى يتم تحقيق الاستفادة الكاملة.

منتجات الألبان: تناول منتجات الألبان مفيد على الكثير من المستويات وذلك لأنها تحتوي على مواد وفوائد كثيرة، فهي من المصادر المهمة للكالسيوم والفيتامينات.

حتوي على فيتامين د وهو الفيتامين المسؤول عن زيادة الطول، كما أن هذه المنتجات تحتوي على المعادن المتنوعة التي تفيد الجسم.

الخضار الورقي: عملية زيادة الطول تحتاج إلى مجموعة من المواد والعناصر التي تتداخل مع بعضها ومن ثم تؤدي مهمتها.

لهذا السبب تناول الخضار الورقي مهم مثل الخس والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والتي تؤثر بشكل كبير على الطول.

البيض: يعتبر البيض من الوجبات الغذائية المتكاملة من حيث المكونات والفيتامينات والمعادن الموجودة فيه، لذلك تحرص الأمهات على أن يأكل الأطفال منه بصورة مستمرة حتى يزيد حيدهم وينمو، والهدف الأساسي للنمو الفيتامينات المتنوعة.[3]

شراب لزيادة الطول عند الأطفال

كيوي موهيتو.

عصير بذور اللوتس واليقطين.

عصير الشوكولاتة والموز وبذور الشيا.

عصير المانجو والبرتقال والعسل.

كما ذكرنا من قبل أن النظام الصحي الجيد من الأشياء التي تساهم بقدر كبير في زيادة طول الطفل، لذلك هناك بعض المشروبات المفيدة التي تزيد من طول الأطفال، منها:

كيوي موهيتو: يمكنك أن تشرب عصيرًا لأن طعمه رائع، ولكن لا بد أن تشرب العصائر لها مفيدة، الأنظمة الغذائية المتوازنة التي تحتوي على كل العناصر الغذائية تساهم في نمو الطفل.

عصبر كيوي موهيتو من هذه العصائر حيث يعتمد بشكل أساسي على الكيوي والذي يعتبر من الفاكهة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر المهم.

عصير بذور اللوتس واليقطين: لا تترددي في عمل هذا المشروب المفيد لابنك وذلك لأن المكونين الرئيسيين فيه من المواد المهمة التي تحتوي على العديد من المعادن التي تساهم في تقوية العظام ونموها.

من هذه العناصر الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والفسفور وهما أساس العظام، حيث يدخلون بنسبة كبيرة في تكوين هذه العظام لذلك توفيرها في الطعام مهم.

عصير الشوكولاتة والموز وبذور الشيا: بذور الشيا واحدة من أهم الأشياء الموجودة في الطبيعة، حيث تحتوي على كمية معتبرة من أحماض الأوميجا 3.

تساعد الأوميجا 3 على نمو الطفل الإدراكي، كما أن الألياف الموجودة فيها تساهم في نمو العضلات والعظام بشكل ملاحظ، ويتم خلطها مع الشكولاتة والموز من أجل تغيير طعمها الذي لا يحبه الأطفال.[4]

ما هي أسباب تأخر النمو

أسباب وراثية.

سوء التغذية.

عوامل عصبية.

قصور الغدة الدرقية.

تأخير النمو الدستوري.

هناك بعض الأطفال يتم ملاحظة تأخر النمو عليهم وذلك بمقارنة أوزانهم وأطوالهم، وهذا له أسباب:

أسباب وراثية: كما ذكرنا من قبل أن النمو وزيادة الطول له أسباب وراثية، فإن القصر وتأخر النمو أيضًا له أسباب وراثية.

قد يكون هناك عائلة تمتلك في جيناتها القصر أو تأخر النمو فينتج هذا للطفل عن طريق أبويه، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يزداد نمو الطفل إلا من خلال الهرمونات.

سوء التغذية: نقص التغذية وسوئها من الأشياء التي تؤخر النمو بالإضافة إلى أنها تجعل صحة الطفل سيئة للغاية، لذلك من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها هي التغذية والنظام الغذائي المتكامل.

عوامل عصبية: هناك اضطرابات عصبية تحدث للأطفال تؤثر على الهرمونات وخاصة الهرمونات المسؤولة عن النمو بشكلٍ ما، ولا تظهر هذه المشكلات إلا بعد وقتٍ طويل لذلك تقل نسب شفائها أو التخلص منها.

قصور الغدة الدرقية: قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب التي قد تؤخر نمو الأطفال وذلك بسبب قلة الهرمونات وتداخلها، ورغم أن هذا غير شائع في الأطفال إلا أنه قد يكون أحد الأسباب التي يجب وضعها في الاعتبار.