تراند اليوم : مستشار سابق بالبنتاغون يعلق على ارتداء وزير الخارجية الأمريكي سترة مضادة للرصاص خلال زيارته للعراق

صحيفة الخليج 365: علق المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، على ارتداء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سترة مضادة للرصاص خلال زيارته للعراق.

وقال ماكغريغور : "ارتدى بلينكن سترة مضادة للرصاص أثناء زيارته للعراق. أنه عار حقيقي حقا أن يتعرض وزير خارجيتنا، تحت أي ظرف من الظروف، لمثل هذا التهديد في أي مكان في العالم".

الجدير بالذكر ، التقى بلينكن خلال زيارته للعراق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.وفقا لـ "سي إن إن " .

كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.