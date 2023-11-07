تراند اليوم : شاهد.. إعلامي "كويتي" يرد على من يستغل الأحداث في غزة للهجوم على السعودية و دول الخليج

علق الإعلامي الكويتي علي الفضالة على المظاهرات التي تشهدها عدد من دول العالم لدعم قضية فلسطين، وكذلك مهاجمة السعودية بسبب موسم الرياض مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو ضرب الخليج وتخوين الدول.

وقال خلال مقطع فيديو: نجد هناك من يطالبون بفتح حدود الأردن، فلماذا لم يذهبوا إلى سوريا وفيها أرض محتلة، وحسن نصرالله قال كل الخيارات مفتوحة، وفيلق القدس اللي يمجد قاسم سليمان، ليش ما يحاربون".

وأضاف:" السعودية شغالين عليها ليل نهار، السعودية تخوض الحرب منذ 7 سنوات مع الحوثيين ولم تطلب من دولة عربية أو أجنبية إيقاف الحفلات، وكانت تستأنف حفلاتها"، وأردف:" تنسون تركيا والحفلات والبارات والسهارات، ما تكلمتم، لكن تضربون السعودية ودول مجلس التعاون".

وأكمل :" إيران اللي عندها جيش القدس متى يشتغل متى دوره، بس يحتل دول عربية "، واستطرد قائلا:" يبونكم تطلعون مظاهرات وتضربون الدولة اللي مستقرين فيها، هم عندهم أراضي مفتوحة ليش ما يحاربوا".

ووجه حديثه إلى الكويتيين قائلا:" يا شعب الكويت هم يقصدون يضربون الخليج، لأن إيران يريدون ذلك، ليش يحاربون عن طريق الأردن، وعندهم سوريا يحاربون منها، أتحدى إذا سوريا توافق رغم أن عندها أرض محتلة".