مناقشة المستجدات في خطط تطوير حي الملك سلمان

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واستعرضت الأمانة في الاجتماع أبرز أهداف واستراتيجيات خطة تطوير الحي، إلى جانب تحليل الوضع الراهن بحضور ممثلين عن شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، شركة الاتصالات السعودية، شركة زين السعودية، شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات.
وأوضحت الأمانة أهمية الدقة في تنفيذ المشاريع وجودة المخرجات، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمشروع برفع مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستدامة الشاملة، ارتقاء بجودة الحياة، إضافة إلى إيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.
وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات مظاهر الأنسنة في الحي وأهمية تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم بين المواقع والمرافق؛ لتكون الأولوية فيه للمشاة. واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية لمناقشة المستجدات المتعلقة بخطط التطوير، على أن تستمر ورش العمل الفنية بالفترة المقبلة لضمان جودة التنفيذ.
مشروع تطوير حي الملك سلمان:
- سيعمل على تحقيق عددا من الأهداف ذات الأثر.
- تعزيز الأنشطة الترفيهية.
- زيادة الفرص الاستثمارية.
- رفع معدل الغطاء النباتي والتشجير.
- هوية خاصة مستوحاة من العمارة السلمانية.
- تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
- توفير خدمات مميزة للسكان.
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