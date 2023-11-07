مناقشة المستجدات في خطط تطوير حي الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمانة منطقة الرياض اجتماعا مع الجهات المشاركة في تطوير حي الملك سلمان، الواقع في قلب العاصمة بمساحة 6.6 كلم2، بهدف مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بتطوير الحي، والجداول الزمنية للأعمال.

واستعرضت الأمانة في الاجتماع أبرز أهداف واستراتيجيات خطة تطوير الحي، إلى جانب تحليل الوضع الراهن بحضور ممثلين عن شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، شركة الاتصالات السعودية، شركة زين السعودية، شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات.

وأوضحت الأمانة أهمية الدقة في تنفيذ المشاريع وجودة المخرجات، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمشروع برفع مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستدامة الشاملة، ارتقاء بجودة الحياة، إضافة إلى إيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات مظاهر الأنسنة في الحي وأهمية تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم بين المواقع والمرافق؛ لتكون الأولوية فيه للمشاة. واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية لمناقشة المستجدات المتعلقة بخطط التطوير، على أن تستمر ورش العمل الفنية بالفترة المقبلة لضمان جودة التنفيذ.

مشروع تطوير حي الملك سلمان: