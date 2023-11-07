جامعة أم القرى توظف الابتكار في خدمة الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار توظيف الجامعة للابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، زار رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب أمس مخيم الحج الابتكاري، التقى خلالها الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد المجماج، لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الجهتين. ويهدف المخيم إلى توظيف الابتكار في رفع مستوى خدمات ضيوف الرحمن، بإشراف من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة كدانة، بالتعاون مع الجامعة، وشركة وادي مكة للتقنية، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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