1311 بطاقة أولوية للعلاج في مستشفى النور بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت إدارة تجربة المريض (مكتب أولوية) بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي 1311 بطاقة أولوية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة 2512 مستفيدا خلال النصف الأول 2023م، والتي قدمت لكبار السن فوق 60 عاما ولذوي الإعاقة ومرضى الرعاية الصحية المنزلية ومرضى الغسيل الدموي والبريتوني والحالات التي أقرتها اللجنة الطبية. يذكر أن مركز أولوية بمستشفى النور التخصصي يعد الأول على مستوى مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي، ويقدم خدمات تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لتلك الفئات داخل بعض أقسام المستشفى، كما يعمل على تقليل مدة الانتظار في بعض الأقسام، ومساعدة الأشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة، علاوة على المساعدة في التواصل وإنهاء الإجراءات للمستفيدين، إضافة للتنسيق للحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

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