الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية مفتوحة أمام السعوديات

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وبلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي 200 عضوة، ومن المنسوبات الإداريات 282 موظفة، وعدد المتدربات 238 متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية 8377 عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها 9976 عاملة بها.
ونوهت خلال إلقاء كلمة المملكة، بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا التمكين يأتي تجسيدا من القيادة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
إصلاحات سعودية لتمكين المرأة:
- ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى 34.7%.
- زيادة معدل مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 37 %.
- وصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42%.
- تخصيص نسبة 20% من مقاعد الشورى للمرأة.
- بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية 41.1% .
- حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 45%.
- معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات 30.5%.
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