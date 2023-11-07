شكرا لقرائتكم خبر الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية مفتوحة أمام السعوديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال.

وبلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي 200 عضوة، ومن المنسوبات الإداريات 282 موظفة، وعدد المتدربات 238 متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية 8377 عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها 9976 عاملة بها.

ونوهت خلال إلقاء كلمة المملكة، بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا التمكين يأتي تجسيدا من القيادة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.

إصلاحات سعودية لتمكين المرأة: