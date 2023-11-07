شكرا لقرائتكم خبر خدمات رقمية سعودية لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الخطوط السعودية موقعين الكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة، ويمثل ذلك خطوة مهمة لا سيما مع الدور الذي تلعبه «السعودية» كإحدى المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحديدا ما يتعلق بتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030. وجاء الإعلان عن إطلاق الموقع الجديد لأمريكا umrahbysaudia.us وكندا umrahbysaudia.ca خلال أول أيام معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في مدينة لندن الذي تشارك فيه الخطوط السعودية، حيث تهدف من خلالهما إلى تبسيط عملية التخطيط وحجز عروض العمرة. رحلات الخطوط السعودية: تشغيل 17 رحلة أسبوعيا من المملكة إلى الولايات المتحدة.

بسعة تقارب 5 آلاف مقعد.

تشغيل 3 رحلات من المملكة إلى كندا.

بسعة 894 مقعدا.

تعزيز العلاقة مع الجاليات الإسلامية في أمريكا الشمالية.

ما يجعلها الاختيار الأمثل لهم كناقل جوي مفضل.

كانت هذه تفاصيل خبر خدمات رقمية سعودية لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.