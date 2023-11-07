شكرا لقرائتكم خبر جامعة نورة تستعرض إنجازات المرأة ورحلة الدعم والتمكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرضها المصاحب للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام «المكانة والتمكين»، الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، الضوء على مكانة ودور المرأة في الدين الحنيف ماضيا وحاضرا وحقوقها التي كفلتها تعاليم القيم الإسلامية ودورها الهام في مسيرة التنمية والتطور في المجتمعات الإسلامية.

وأوضحت الأمينة العامة لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي المشرف العام على المعرض الدكتورة ابتسام العثمان، أن المعرض يسلط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوقها.

وبينت «العثمان» أن المرتكز الأساسي للمعرض وفلسفته الأساسية هي انبثاق النور من الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة وحفظت حقوقها وضمنت لها العدالة والعيش الكريم بدءا بتحريم وأد البنات، والتأكيد على حسن رعايتهن مع حفظ حقوقهن في الميراث والحق في الموافقة على الزوج وكفالة الإسلام حقوق الزوجة حيث السكنى والرحمة والمودة.

وأشارت إلى أن المعرض يستعرض في محطته الأولى الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة الإسلامية باستخدام الفنون الإسلامية وجماليات الخط العربي وتقنيات النور.

فيما تستعرض مرحلته الثانية المرأة في التاريخ الإسلامي حيث تزخر حقب التاريخ الإسلامي من عصر النبوة حتى عصرنا الحالي، بصور عديدة تجسد المكانة الرفيعة للمرأة المسلمة وإسهاماتها الفعالة في العلوم والفنون والطب والصيدلة والتمريض والأدب.

معلومات عن المعرض: