شكرا لقرائتكم خبر جامعة نورة تستعرض إنجازات المرأة ورحلة الدعم والتمكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمينة العامة لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي المشرف العام على المعرض الدكتورة ابتسام العثمان، أن المعرض يسلط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوقها.
وبينت «العثمان» أن المرتكز الأساسي للمعرض وفلسفته الأساسية هي انبثاق النور من الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة وحفظت حقوقها وضمنت لها العدالة والعيش الكريم بدءا بتحريم وأد البنات، والتأكيد على حسن رعايتهن مع حفظ حقوقهن في الميراث والحق في الموافقة على الزوج وكفالة الإسلام حقوق الزوجة حيث السكنى والرحمة والمودة.
وأشارت إلى أن المعرض يستعرض في محطته الأولى الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة الإسلامية باستخدام الفنون الإسلامية وجماليات الخط العربي وتقنيات النور.
فيما تستعرض مرحلته الثانية المرأة في التاريخ الإسلامي حيث تزخر حقب التاريخ الإسلامي من عصر النبوة حتى عصرنا الحالي، بصور عديدة تجسد المكانة الرفيعة للمرأة المسلمة وإسهاماتها الفعالة في العلوم والفنون والطب والصيدلة والتمريض والأدب.
معلومات عن المعرض:
- ينتهي اليوم 8 نوفمبر.
- وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية.
- تعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية.
- تبني وثيقة شاملة بعنوان «وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام».
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نورة تستعرض إنجازات المرأة ورحلة الدعم والتمكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.