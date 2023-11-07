شكرا لقرائتكم خبر تخريج 223 طالبا وطالبة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أمس الأول الحفل السنوي للجامعة، وتخريج 223 طالبا وطالبة من الدفعة 41، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى أن الجامعة، وهي تحتفل بهذه المناسبة يستذكر الجميع المغفور له الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وجهوده في دعم ورعاية أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، ومنها هذه الجامعة التي أشرف على تأسيسها وتطويرها، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها، لتصبح اليوم واحدة من أنجح منظمات العمل العربي المشترك، وجهازا علميا يسهم في بناء القدرات العربية ودعم صناعة القرار من خلال ما تقدمه من دراسات وأبحاث في المجالات الأمنية.

من جهته نوه رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، في كلمة خلال الحفل، بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من المملكة (دولة المقر) ما مكنها من الاضطلاع بدورها ككيان عربي يعنى ببناء القدرات البشرية، والبحث العلمي في المجالات الأمنية.

وأكد أن الجامعة تكمل السنة الأخيرة من خطتها الاستراتيجية 2023، حيث تمكنت، بعد توفيق الله ثم الدعم والرعاية اللذين حظيت بهما من وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، من تحقيق معظم مستهدفات هذه الخطة.