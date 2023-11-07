شكرا لقرائتكم خبر إرشاد مكاني في 7 مناطق لمساعدة زوار المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام منذ دخولهم إلى ساحات المسجد الحرام من يرشدونهم إلى مقصدهم، في 7 مناطق (باب الملك عبدالعزيز، باب الملك فهد، باب أجياد، باب المسعى، باب السلام، جسر أجياد والصفا، التوسعة الثالثة) والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بـ 51 لغة وعلى مدار الساعة. ويقوم المرشدون بإشعارهم بمواقيت الصلاة قبل حلولها بدقائق، وإعانتهم على الوصول إلى المصليات المخصصة للرجال والمصليات المخصصة للنساء، وأيضا إرشادهم إلى البوابات المخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن، وإرشادهم إلى أكشاك التوجيه والإرشاد للإجابة عن أسئلتهم الشرعية في نسكهم، إضافة إلى توجيههم نحو أماكن إقامة الدروس العلمية في المسجد الحرام، والمتخصصين في ترجمة الدروس والخطب ليعم النفع وتحصل الفائدة، وإرشادهم يوم الجمعة إلى مواقع ترجمة الخطب، بتوفير 74 مترجما يقدمون الدعم لمقدمي الخدمات في الحرم المكي بالترجمة اللفظية للقاصدين. المناطق السبع: باب الملك عبدالعزيز.

باب الملك فهد.

باب أجياد.

باب المسعى.

باب السلام.

جسر أجياد والصفا.

التوسعة الثالثة.

كانت هذه تفاصيل خبر إرشاد مكاني في 7 مناطق لمساعدة زوار المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.