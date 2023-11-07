الموافقة على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول

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كما وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة والمنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع المجلس التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجددا في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيدا في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلا مستداما ومزدهرا، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قرارات وموافقات
- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالمملكة ومنغوليا.
- تفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر للتعاون في مجال حماية المستهلك.
- تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومتي المملكة ومصر، لمدة 5 سنوات.
- تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة.
- تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة والاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.
- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والجانب الرواندي، والجانب الجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب وهيئة مجتمع المعلومات في رواندا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جيبوتي للتعاون، في مجالات الحكومة الرقمية.
- مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وكل من: الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في جمهورية كينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب، ووزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
- اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة وكل من: الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية ومعالجتها في السنغال، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في بنين، والوكالة الوطنية للتحريات المالية في تشاد، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في توغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
- الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، وتفويض وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول - أو من ينيبه - بالتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
- تفويض وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة والمنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
- تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلين من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط التصدير.
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