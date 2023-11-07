مناقشة أدبيات الحوار بالنادي السعودي في واشنطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم النادي السعودي في جامعة جورج واشنطن برنامج «الحوار الحضاري والتواصل الثقافي» أمس في مقر الجامعة، وذلك بإشراف الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمن البرنامج مناقشة عدد من الموضوعات التي شملت: أدبيات الحوار والمغالطات المنطقية، وأسئلة حول القضايا الدينية والسياسية والقانونية. وأوضح الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، أن البرنامج يأتي لاستكمال متطلبات برنامج «المدرب المعتمد» في الحوار الحضاري والتواصل الثقافي بالتعاون مع أكاديمية الحوار التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، التي شارك فيه نخبة من المبتعثين الذين سيكونون مدربين معتمدين لتقديم برامج الحوار الحضاري في الأندية الطلابية كافة.

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