«عالم بليبي».. وجهة مشوقة لمغامرات الأطفال بموسم الرياض

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وتبدأ المغامرة عند مدخل الفعالية، حيث يستقبل الأطفال عالم بليبي بألوانه المبهجة وفرصه غير المحدودة لالتقاط الصور وتوثيق ذكريات لا تنسى، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تثير حماس الزوار في ثلاث مناطق مشوقة تعتمد على موضوعات تعليمية مهمة، من ضمنها: الديناصورات، وعالم قاع البحار، والفضاء.
وتمثل منطقة «عالم قاع البحار» المحطة الثالثة في جولة الأطفال العلمية، حيث يمكنهم رؤية الشعاب المرجانية والمخلوقات البحرية التي تجعلهم يشعرون وكأنهم تحت الماء، ومن هناك، ينتقل الأطفال إلى منطقة «الفضاء»، حيث سيتمكنون من تجربة الألعاب التعليمية المتعلقة بالفضاء والتعرف على الكواكب والنظام الشمسي، وهناك سيستعدون لرحلة غامرة إلى الفضاء مع بليبي ودي بو، حيث ينطلق الجميع إلى الفضاء الخارجي في رحلة مميزة لمعرفة المزيد عن الكواكب.
ويمكن للأطفال والزوار مقابلة بليبي وأصدقائه المحبوبين دي بو وتابس، والتقاط الصور التذكارية معهم لتخليد تجربتهم المميزة.
أبرز المغامرات والتجارب:
- «نادي بليبي » المحطة الأولى في الجولة المشوقة.
- قاعدة يختبر فيها الأطفال مغامرات ممتعة تشمل:
- منطقة «الديناصورات »:
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