شكرا لقرائتكم خبر «عالم بليبي».. وجهة مشوقة لمغامرات الأطفال بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد تجربة «بليبي» في بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023، الأولى من نوعها التي تقام بمساحة عالمية كبيرة، وتتضمن العديد من المغامرات والتجارب الرائعة تجمع بين متعة اللعب والتعلم للأطفال، من 3 إلى 8 سنوات كعمر مناسب، فور دخولهم عالم بليبي، وهو أحد أكثر الشخصيات شعبية لدى الأطفال.

وتبدأ المغامرة عند مدخل الفعالية، حيث يستقبل الأطفال عالم بليبي بألوانه المبهجة وفرصه غير المحدودة لالتقاط الصور وتوثيق ذكريات لا تنسى، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تثير حماس الزوار في ثلاث مناطق مشوقة تعتمد على موضوعات تعليمية مهمة، من ضمنها: الديناصورات، وعالم قاع البحار، والفضاء.

وتمثل منطقة «عالم قاع البحار» المحطة الثالثة في جولة الأطفال العلمية، حيث يمكنهم رؤية الشعاب المرجانية والمخلوقات البحرية التي تجعلهم يشعرون وكأنهم تحت الماء، ومن هناك، ينتقل الأطفال إلى منطقة «الفضاء»، حيث سيتمكنون من تجربة الألعاب التعليمية المتعلقة بالفضاء والتعرف على الكواكب والنظام الشمسي، وهناك سيستعدون لرحلة غامرة إلى الفضاء مع بليبي ودي بو، حيث ينطلق الجميع إلى الفضاء الخارجي في رحلة مميزة لمعرفة المزيد عن الكواكب.

ويمكن للأطفال والزوار مقابلة بليبي وأصدقائه المحبوبين دي بو وتابس، والتقاط الصور التذكارية معهم لتخليد تجربتهم المميزة.

أبرز المغامرات والتجارب:

«نادي بليبي » المحطة الأولى في الجولة المشوقة.

قاعدة يختبر فيها الأطفال مغامرات ممتعة تشمل:

منطقة «الديناصورات »:

عبور جسر قوس المطر. وجمع الطوابع في نهاية كل مرحلة من المغامرة.يتعرف فيها الأطفال على الحيوانات المنقرضة. وينطلقون في مهمة لجمع بيض الديناصورات لحمايتها من الخطر.