برنامج إشرافي لمشاريع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، البرنامج الإشرافي لمشاريع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 30 طالبا وطالبة، قدموا 100 مشاركة ترشح منها 16 مشروعا. ويهدف البرنامج إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلبة من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب العلمية، وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة ويتيح لهم فرصة تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة، وتوجيههم للوصول لحلول إبداعية واعدة لمشكلات التنمية المستدامة العالمية.

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