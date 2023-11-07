شكرا لقرائتكم خبر ابتكار رصيف مطاطي لممرات المشاة والركض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد الرصيف المطاطي المرن الماص للإجهادات أحد الابتكارات التجريبية بمركز أبحاث الطرق واختبارات الرصف المتعجلة التابع للهيئة العامة للطرق، والتي نفذت باستخدام خليط إسفلتي يحتوي المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات التالفة بمقاسات مدروسة لاستخدامه في ممرات المشاة والركض.

وزار رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي برفقة وفد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مركز أبحاث الطرق للاطلاع على الأبحاث العلمية والابتكارات الجديدة التي يعمل عليها المركز في قطاع الطرق.

واطلع الوفد على عدد من الدراسات البحثية والابتكارات بالمركز، وأحدثها الرصيف المطاطي المرن الماص للإجهادات، وذلك بهدف المحافظة على الصحة و تعزيز جودة الحياة، إضافة إلى عدد من الدراسات البحثية الأخرى.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع الطرق، وتعظيم الفائدة على المستوى الوطني للاستفادة من الابتكارات والدراسات، وتعكس التزام الهيئة بالابتكار والتطوير المستمر لتحقيق أفضل معايير الجودة والسلامة في البنية التحتية للطرق.