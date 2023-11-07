ابتكار رصيف مطاطي لممرات المشاة والركض

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وزار رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي برفقة وفد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مركز أبحاث الطرق للاطلاع على الأبحاث العلمية والابتكارات الجديدة التي يعمل عليها المركز في قطاع الطرق.
واطلع الوفد على عدد من الدراسات البحثية والابتكارات بالمركز، وأحدثها الرصيف المطاطي المرن الماص للإجهادات، وذلك بهدف المحافظة على الصحة و تعزيز جودة الحياة، إضافة إلى عدد من الدراسات البحثية الأخرى.
وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع الطرق، وتعظيم الفائدة على المستوى الوطني للاستفادة من الابتكارات والدراسات، وتعكس التزام الهيئة بالابتكار والتطوير المستمر لتحقيق أفضل معايير الجودة والسلامة في البنية التحتية للطرق.
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