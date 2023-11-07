شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طبية في المغرب واليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في إقليم بولمان بالمملكة المغربية، والذي ينفذ خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر 2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن، على 1.345 حالة، وإجراء 82 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، إلى جانب صرف 345 نظارة طبية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

المشروع الطبي التطوعي

من ناحية أخرى، نفذ المركز أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بمشاركة 12 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وتمكن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة من الكشف على 50 حالة، وإجراء 7 عمليات جراحية، إلى جانب صرف الأدوية الطبية لـ30 شخصاً.

وذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق.