شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي معروض للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض، ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

مخالفات البيئة في السعودية

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

كانت ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وجازان وحائل، 5 مخالفين لنظام البيئة؛ 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات.

واتُّخذت الإجراءات النظامية، بحق المخالفين، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.