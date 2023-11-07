شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. جامعة الملك عبد العزيز ‏تحقق 39 ميدالية وجائزة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد فريق طالبات جامعة الملك عبد العزيز المشارك في معرض سيؤول الدولي للاختراعات بكوريا الجنوبية الجائزة الكبرى للمعرض.

هذا إضافة للفوز بـ 8 ميداليات متنوعة و6 جوائز عالمية و24 جائزة دولية في إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات الجامعة.

إنجازات جامعة الملك عبد العزيز

وشارك فريق طالبات الجامعة بـ 10 اختراعات في الدورة الـ 19 لمعرض سيؤول الدولي للاختراعات، الذي يعرض أكثر من 424 اختراعاً يقدمها مخترعون من 26 دولة من أرجاء العالم.

وخضعت تلك المشاركات للتحكيم من قبل محكمين متخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات وتم إعلان النتائج من قبل لجنة التحكيم الدولية في حفل منح الجوائز.

وهنأت رئيس الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبد الله النعيم الطالبات الحاصلات على الميداليات والجوائز.

إنجازات الجامعات السعودية

وأكدت أن هذا الإنجاز الوطني والفريد من نوعه ثمرة جهود متواصلة من الجميع ودليل على التطور العلمي والبحثي والابتكاري بجامعة الملك عبد العزيز.

وأشارت إلى أن المشاركة الفاعلة لممثلي الجامعة في المحافل العالمية ومواصلة حصد المراكز المتقدمة ستسهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها التي أضحت إنجازاتها العلمية والبحثية تنافس كبريات الجامعات العالمية.