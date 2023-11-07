شكرا لقرائتكم خبر عن علامات في بيتك أو في جسمك تدل على اصابتك بالسحر .. المشكلة التي أتعبت الكثيرين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية فقد أشارت إلى علامات تدل على وجود سحر في المنزل ومن بين تلك العلامات ما يعتري المظهر الخارجي للشخص ، وقد تزيد تلك العلامات عن الأربعة في بعض الأحيان وتلك العلامات تظل متواجدة على الشخص لحين قيامه بما يمنع من استمرار أثر هذا السحر والذي يقوم به قلة من الأشخاص من ضعاف النفس ممن لا يمتلكون الدين أو الأخلاق أو الضمير ، وفيما يلي نوضح العلامات الأهم للشخص المسحور ، وكذلك العلامات التي تشير لوجود سحر بالمنزل .

- الشخص يكون وجه به الشحوب والاصفرار .

- بهتان العينين وذبولهما

- في بعض الأحيان يكون بصره مشوش الصداع المستمر وألم الرأس .

- الضعف العام بسائر أنحاء الجسم

- الإعياء المستمر والرغبة في النوم باستمرار .

أهم العلامات والأمور التي تنبئ عن وجود سحر بالمنزل

من بين أكثر العلامات التي تدل على تواجد سحر بالمنزل أن الكثير من الأشياء الهامة قد تكون مختفية وبشكل فجائي حيث يعد الأمر مريب فتختفي الأشياء فجأة وتظهر فجأة ، وبعض المشكلات التي ليس لها أي سبب واضح تكون من بين ما يحدث بالبيت المتواجد به السحر ، مع المزاج السيئ وبشكل مستمر حيث أن الأشخاص ممن يسكنون البيت الذي به السحر يشعرون بالعصبية ، والقلق والتوتر مع نشوب خلافات وباستمرار المزاج السيئ وبشكل مستمر حيت ان الاشخاص ممن يسكنون البيت الذي به السحر يشعرون بالعصبية ، والقلق والتوتر مع نشوب خلافات وباستمرار .

كيفية القضاء على السحر بالمنزل السحر يقضي عليه وبشكل تام في الحالة التي يستمر فيها أهل البيت في الذكر لله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء ، وبالأخص التلاوة لسورة البقرة حيث أنها طاردة للسحر ومن الممكن أن يواظب المسلم على الأذكار اليومية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم .