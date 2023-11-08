تراند اليوم : بالفيديو .. فهد الشليمي : إيران‬⁩ وحزب الله‬⁩ طعنا حماس في الظهر وجعلا ⁧‫غزة‬⁩ فريسة لـ ⁧"إسرائيل‬⁩"

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام "فهد الشليمي " ، في لقاء مع " قناة الحدث " ، عن خيانة إيران و حزب الله لحماس وطعنها في الظهر ، ما جعل غزة فريسة لإسرائيل ، لافتا إلى أن الميليشيات الإيرانية تتقوى على العرب والأكراد.

توحد الصفوف الفلسطينية

وقال الشليمي : أتمنى أن تتوحد الصفوف الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " لأن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

وتابع: لا يجوز سلطتين وولايتين في مكان واحد وتطلبون من العالم أن يساعدكم وتعتبون على العرب اعتبوا على انفسكم ، يجب أن تتوحدوا تحت رئاسة عباس .

إيران وخيانة حماس

واستكمل : أعتقد أن إيران خانت حماس ، وحزب الله طعنها في الظهر ، وجعل غزة فريسة لهذا الهجوم الوحشي الذي لم نرى مثله حتى الأوروبيين تظاهروا بمئات الآلاف منعا لهذا الهجوم.

وأردف: كل ما يحدث استعراضات لإزالة العتب ، وحزب الله يرمي في إطار حدود الاشتباك ، وسوريا تؤمن إسرائيل ولن يأتي منها شيء ، العراقيين والمليشيات منها ما يتجه إلى سوريا أو إلى الأردن .

الحياة لإسرائيل وأمريكا

وعن حديث حسن نصرالله بأن العدو الحقيقي لهم هو " الولايات المتحدة الأمريكية " ، أجاب قائلا : هذا كلام فاضي يضحكوا علينا فيه ، ملينا منه ، فلما صار وقت الأختبار الحقيقي قالوا " الحياة لإسرائيل ولأمريكا " ، فالحوثي رمى صواريخ في نصف البحر والصحراء وبعضها الآخر صور فوتوشوب قديمة عندما قاموا بتحليل بعض الصواريخ .

قصف القوات الأمريكية حجة سياسية

وأوضح: القصف على القوات الأمريكية قصف رمزي ، وقد يدخل من ضمن الحجة السياسية بأن هذا القصف وقع بالإقليم العراقي ، لقوات متواجدة ، فهذه القوات تكون قوات عراقية تخدم إيران ويأخذون رواتب من الحكومة العراقية ويخدمون إيران ، وهذه القوات شاطرة بس على العرب وعلى ضرب الأكراد وبعض القوات الأمريكية بحيث لا يحدث خسائر .

وأردف: ترامب عندما كان رئيس لأمريكا قال أنهم أخبرونا بضرب 18 صاروخا ولكنهم لن يٌصيبوا به القاعدة .

إسرائيل والانتخابات الأمريكية

واستطرد: الولايات المتحدة كحكومة إسرائيل هي العامل المرجح في الانتخابات ، واحتياطي السلاح الأمريكي متواجد في المخازن الإسرائيلية ، حتى وإن كان هناك اختلاف بين السياسيين الأمريكيين بأن إسرائيل اصبحت عبء .

الغواصات الإيرانية

وتابع: إيران لديها غواصات كيلو وهذه الغواصات قد تكون تجوب في البحر المتوسط ، لذلك فأمريكا محتاجة لردع بحري ، وهذه الغواصات النووية قد لا تكون تعمل صواريخ نووية يكون فقط محركها نووي بالتالي هذه تعمل على مدار 24 ساعة بينما غواصة الكيلو يجب أن تظهر فوق سطح البحر ، فهي كسلاح ردع وضبط لمسرح العمليات .