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لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - شرف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

لقطات من الحفل

ووثقت “متابعات الخليج 365” الحفل وحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن، والذي كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من منسوبي السفارة.

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وحضر الحفل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

  • # الأمير محمد بن عبدالرحمن
  • # سفارة الإمارات
  • # نائب أمير الرياض
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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