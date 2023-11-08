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5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك خمسة ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام.

5 ضوابط

وتابعت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه حال تربية الأغنام يوصى بتكوين القطيع من نعاج ذات أعمار متعددة لضمان استقرار المستوى الإنتاجي في المزرعة.

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وأكملت، أن المربي عليه أن يكون لديه معرفة بمتطلبات السوق، ولديه القدرة على تسويق منتجات المشروع من اللحم والصوف والحليب قبل البدء بمشروع التربية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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