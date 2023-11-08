شكرا لقرائتكم خبر عن كارثه" ظهور هذه العلامات على الأظافر قد تنذر بأمراض خطيرة.. وهذه طرق العلاج"! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قد تظهر على الشخص علامات تدل على احتمالية إصابته بالأمراض دون أن يعلم أو يلقي لها بالا وأظافر الإنسان مرآة لصحته، وهناك بعض التغيرات الطارئة عليها من الممكن أن تشير إلى وجود مشاكل صحية، منها ما هو بسيط كنقص الكالسيوم، ومنها ما هو خطير كأمراض القلب وسرطان الجلد.
وفي هذا الشأن أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون مورس-كاربي أن الأظافر الصحية تكون صلبة ووردية بعض الشيء وذات سطح أملس، كما شددت على ضرورة استشارة الطبيب في حالة ما إذا لاحظ الشخص التغيرات التالية على شكل الأظافر ولونها:
الأخاديد الطولية أو العرضية
عند معظم الناس، تكون إما وراثية أو علامة على الشيخوخة، وهي عادة غير ضارة.
نقاط بيضاء على صفيحة الظفر
غالبا ما يشير ذلك إلى نقص الكالسيوم، وهو ما تمكن مواجهته بتناول اللبن ومنتجاته.
تغير لون هلال الظفر
إذا تغير لون هلال الظفر إلى اللون الوردي، فقد ينذر ذلك بمشاكل في القلب، تؤثر -بدورها- بالسلب على إمداد هلال الظفر بالأكسجين.
تقصف الأظافر من الأمام أو وجود شقوق صغيرة بها
قد يشير ذلك إلى نقص البيوتين، وهو ما تمكن مواجهته بتناول فول الصويا ورقائق الشوفان ومنتجات اللبن.
عدم نمو الأظافر على الإطلاق أو تكون هشة
قد يشير ذلك إلى نقص فيتامين “ب 12″، وهو ما تمكن مواجهته بتناول الأطعمة الحيوانية.
مواضع صفراء أو ذات لون بني
قد يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بفطريات الأظافر، لا سيما إذا كان الظفر يبدو تالفا ومتفتتا من الجانب الخارجي.
وجود بقع بنية أو زيادة سُمك الظفر
قد ينذر ذلك بالإصابة بسرطان الجلد.
تغير لون الظفر إلى اللون الأسود
قد يشير ذلك إلى ما يسمى الورم الدموي، وهو عبارة عن كدمة نتيجة إصابة.
العلاج
يقول الدكتور يان-أولاف بيونتيك إن العلاج يتوقف على سبب المشكلة ويتم تحديده بواسطة الفحوصات الطبية، موضحا أنه إذا كان السبب يكمن مثلا في فطريات الأظافر، فإنه يتم العلاج بواسطة طلاء خاص، وذلك إذا لم تكن الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100%.
أما إذا كانت الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100%، فإنه يتم اللجوء إلى الأدوية المضادة للفطريات بشكل إضافي.
وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه تمكن مواجهة تقصف الأظافر عن طريق معالجتها بزيت اللوز كل مساء على مدار 8 أسابيع.
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