شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جداً.. الأطباء يحذرون هذه الفئات من تناول زيت الزيتون يؤدي إلي التسمم ويسبب الوفاة؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر مكون زيت الزيتون واحد من بين أهم وأشهر الزيوت الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد وتتواجد في تركيبته الطبيعية العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية والمغذيات ولذلك فهو من الزيوت النباتية المفيدة للجسم، ولكن على الجانب الآخر نجد أن هناك فئات ممنوعة من تناول زيت الزيتون حيث أن الإفراط في تناوله يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية لجسم الإنسان الذي لديه مشكلة صحية تتعلق بضرورة الامتناع عن تناول الزيوت والدهون، وإليكم المزيد من المعلومات حول أضرار تناول هذا الزيت ومخاطر الإفراط منه. فئات ممنوعة من تناول زيت الزيتون

الكثير من المشكلات الصحية من الممكن أن تصيب الإنسان في حالات معينة، حيث أن زيت الزيتون في حالة الإفراط منه يتسبب في الكثير من الاضطرابات الصحية، ولذلك من المهم الابتعاد عن تناوله في الحالات الآتية:

حال الإصابة باضطرابات المعدة مثل آلام المعدة، وعسر الهضم، والالتهابات الشديدة في المعدة، ولذلك تكون الزيوت محظورة على المصاب ومن ضمنها زيت الزيتون.

كل من لديه إصابة بانتفاخ المعدة فلا بد من الامتناع عن تناول زيت الزيتون، والابتعاد أيضًا عن تناوله في حالة الإصابة بالإسهال لأن كثرة الزيوت تتسبب في مضاعفات أكثر في تلك الحالة.

كثرة تناول زيت الزيتون والإفراط فيه بالنسبة لحالات مرضى القلب أو ارتفاع الكويسترول من أكثر ما يتسبب في خطورة على صحة المصابين.

أضرار استعمال زيت الزيتون

من الأضرار التي قد يكون زيت الزيتون سببًا في ظهورها على البشرة ما يلي:

من الممكن أن تتسبب كثرة استعمال زيت الزيتون على ظهور بعض الأعراض التي تتمثل في حساسية الجلد، والإصابة ببقع الطفح الجلدي، ولذلك من المهم الابتعاد عن دهنه لكل من يعاني من حساسية من أي مكون من مكوناته.

من الممكن أن تؤدي كثرة استخدامه وبكميات كبيرة على البشرة في ظهور بعض آثار الحبوب والتي تكون بسبب أنه من المواد التي تعلو فيها نسبة الدهون التي من الممكن أن تختزنها مسام البشرة، ومن ثم مع كثرة التعرض للتلوث تتكون الحبوب على البشرة.