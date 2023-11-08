شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق إنفجار قدر الضغط الكهربائي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق أحد الشباب إنفجار قدر الضغط الكهربائي، وذلك ليقدم الوعي للناس، لأخذ الحذر، واتباع تعليمات التعامل مع هذا القدر، حتى لا يحدث هذا الأمر معهم.

وظهر في المقطع قدر ضغط كهربائي، ينفجر بشكل مخيف، ليخرج منه الطعام ويتناثر في كل مكان، وكأنه قنبلة موقوتة.

وعلق الكثيرون على هذا المقطع المتداول، مؤكدين على ضرورة الحذر أثناء استخدام هذا القدر، فيما علق آخرون أنهم يعانون من فوبيا استخدامه.