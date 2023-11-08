شكرا لمتابعة خبر عن محامي : السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون عقوبة نشر مقاطع تنتهك حياة الآخرين..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي محمد الغامدي ، عقوبة نشر مقاطع تنتهك الحياة الخاصة للآخرين .

وقال الغامدي : “أرى مقاطع تنشرها القنوات والمواقع الإلكترونية ، قام أصحابها بنشرها من أجل تصيد الأخطاء للآخرين ، لافتاً إلى أن هذا الأمر مخالف للنظام والقوانين” .

وأشار إلى في هذه الحالة يتم تعقب الشخص والقبض عليه ، لأنه يسئ للمجتمع بشكل عام ، مؤكداً أن هناك عقوبات قاسية لمن قاموا بنشر هذه المقاطع .

وأوضح أنه وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية ، فإن إعداد أو إنتاج ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة أو النظام العام ، فتصل العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

واختتم حديثه : بالإضافة إلى العقوبة ، يتم أيضاً مصادرة الجهاز او القناة وإغلاقها رسمياً ، ويتتبع نشر الحكم في الصحيفة الرسمية .