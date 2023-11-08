تراند اليوم : أحط رجلي على البرنامج من أكبرهم لأصغرهم.. شاهد: قعيد يهدد "التيك توك" دفاعًا عن السعودية

صحيفة الخليج 365: تصدر هاشتاق فيديو مشهور التيك توك "قعيد المجد"، منصة "إكس" بعد تهديده تطبيق "تيك توك" بسبب عدم حظره مقاطع الإساءة للسعودية.

وقال قعيد في الفيديو، إنه سينسحب من التيك توك وسينضم لبرنامج جاكو السعودي في حال بث مقاطع سب وشتم ضد المملكة، كما أمهل القائمين على البرنامج يومين من أجل تغيير سياستهم.

كما دعا التيك توك، لحظر مقاطع الإساءة للمملكة، مبينا أن التيك توك لم يحترم المشاهير ولا يقدرهم ويتم حظرهم على أي شيء تافه.

وتابع: سياسة التيك توك إذا لم تتغير أحط رجلي على البرنامج من أكبرهم لأصغرهم.