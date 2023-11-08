شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 14 حيًا في بريدة.. الحقيل يزور مشروع محطة تصريف السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، مشروع محطة تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى الوادي، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 598 مليون ريال، ويخدم 14 حيًا بمدينة بريدة، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 88%.

جاء ذلك خلال تفقد الحقيل عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة القصيم، للاطلاع على سير الأعمال، والوقوف على مشروع تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشاريع البلدية بالقصيم.

الارتقاء بجودة الخدمات

واجتمع وزير الشؤون البلدية خلال الزيارة، مع قيادات أمانة منطقة القصيم، واطلع على مستجدات الأعمال بمشروع معالجة التشوهات البصرية في البنى التحتية والنسيج العمراني، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن ومحافظة منطقة القصيم.

كما افتتح مركز التحكم والمراقبة بالمنطقة، واطلع على تجهيزات المركز من أنظمة وتقنيات متطورة للمراقبة الفورية، والتي تتيح لفريق العمل التحكم عن بعد بتشغيل وإدارة المحطات وإدارة الطوارئ والأزمات ومراقبة كفاءة أعمال كل موقع.

وزار ميدان مكة المكرمة في مدينة بريدة، للاطلاع على مستجدات الأعمال في مشروع إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالميدان.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى منطقة القصيم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات، للوقوف على المشروعات والمبادرات والبرامج الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني، والاطلاع على سير الأعمال بالمشاريع التنموية التطويرية.