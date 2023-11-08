شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على عسير ومتوسطة في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساء.

أمطار على نجران

كما نبه المركز من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساء.