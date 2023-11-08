32.7 % ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير

وأوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
وبينت الهيئة أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022 بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30.16 باحثًا، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، بواقع 26.75 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6%، وبعدد بلغ 1.81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% بـ1.59 ألف باحث.
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