شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالمجيد الحمودي يوضح حكم الزواج بدون علم أهل الزوجة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالمجيد الحمودي حكم الزواج السري بدون علم أهل الزوجة .

وقال الحمودي خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي وليد الشريان ، تعددت أسماء هذا الزواج عند مختلف الأشخاص سواء زواج مسيار أو غيره ، ولكن إذا انطبق في حكم الشرع ويوجد قبول وولي أمر أو ما ينوب عنه وشهود فهذا الزواج جائز .

وأشار إلى أن هناك زواج يكون مخادعة للمرأة أي زواج بنية الطلاق وعدم تكوين أسرة ويكون لفترة معينة ثم يطلقها الزوج بدون إعطائها لحقوقها ، لافتاً إلى أن كثير من الأشخاص تغفل عن هذه النقطة ويقع فيها الكثير .

كما أوضح حكم الزواج عبر الاتصال المرئي ، بدون علم أهل الزوجة وعدم وجود عقد زواج ، مؤكداً بأن هذا النوع من الزواج محرم ، مشيراً إلى أن أصل الزواج الإشهار أي علم الأهل بهذا الزواج .

ولفت إلى أحياناً تلجأ المرأة لهذا النوع من الزواج خاصة بعد طلاقها ، حتى لا يحدث إشكالية بين طليقها أو أبنائها ، ويكون هذا الزواج بعلم الأهل .