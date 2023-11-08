أمطار تشمل بعض المناطق اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تشير الخرائط الجوية في "طقس العرب"، إلى استمرار تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تجلب الأمطار في العديد من المناطق، تشمل مرتفعات جنوب غرب المملكة: (جازان، وعسير، وأبها)، ومنطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وجدة أحيانًا.

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