انت الان تتابع كيف ينزح الفلسطينيون إلى جنوبي قطاع غزة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

مع دخول حرب غزة شهرها الثاني، واستمرار القصف الجوي الإسرائيلي المكثّف، ينزح فلسطينيون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه سيراً وعلى شاحنات وعربات تجرها خيول.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، واصلت القوات البرية وسط إسناد جوي، التقدُّم في قطاع غزة بعدما طوّقت مدينة غزة وقسّمت القطاع إلى شطرين.

وأعلنت إسرائيل أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة"، مجددةً رفضها وقف إطلاق النار رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانية في غزة وتجاوز حصيلة القتلى 10 آلاف، بحسب الحركة الفلسطينية.

وواصلت إسرائيل القصف الجوي المكثّف على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، والتقدم براً بعدما طوّقت مدينة غزة وقسّمت القطاع إلى شطرين، بحسب الجيش.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت؛ إن الجيش بات “في قلب مدينة غزة”، وأضاف في مؤتمر صحافي “سندمّر حماس (…) قواتنا جاهزة على جميع الجبهات”.

وأوقع هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، 1400 قتيل أغلبيتهم من المدنيين وسقطوا عموماً في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ذلك الحين 10328 شخصاً؛ معظمهم مدنيون وبينهم آلاف الأطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلاثاء.